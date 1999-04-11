Булохова (Абрамова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булохова (Абрамова) Мария Васильевна

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

01.06.1934

Дата смерти

11.04.1999

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1919 г.р.
1929 г.р.

Дети

1955 г.р.
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1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1934

Отец: Абрамов Василий Фёдорович

Мать: Абрамова Надежда Родионовна

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.10.1955

Сын: Булохов Валерий

Отец ребёнка: Булохов Михаил Павлович

ж/д будка 202 км Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
23.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булохов Михаил Павлович

г.Рудня Смоленской обл.,ул.Новая.
Рождение ребёнка
17.11.1961

Сын: Булохов Михаил

Отец ребёнка: Булохов Михаил Павлович

г.Рудня Смоленской обл.
Рождение ребёнка
09.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туманов Илья Михайлович

п.Бабынино Калужской обл.
Бракосочетание
14.?.1973

Муж: Туманов Илья Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булохов Михаил Павлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.04.1999
п.Бабынино Калужской обл.
Причина смерти: гипертоническая болезнь 2 ст.
Похороны
Неизвестно
п.Бабынино Калужской обл.
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