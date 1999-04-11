Булохова (Абрамова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.06.1934
Дата смерти11.04.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1934
Рождение ребёнка
10.10.1955
Сын: Булохов Валерий
Отец ребёнка: Булохов Михаил Павлович
ж/д будка 202 км Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
23.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булохов Михаил Павлович
г.Рудня Смоленской обл.,ул.Новая.
Рождение ребёнка
17.11.1961
Сын: Булохов Михаил
Отец ребёнка: Булохов Михаил Павлович
г.Рудня Смоленской обл.
Рождение ребёнка
09.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Туманов Илья Михайлович
п.Бабынино Калужской обл.
Бракосочетание
14.?.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.04.1999
п.Бабынино Калужской обл.
Причина смерти: гипертоническая болезнь 2 ст.
Похороны
Неизвестно
п.Бабынино Калужской обл.