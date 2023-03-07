Абрамов Василий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения04.03.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1905
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Абрамова Надежда Родионовна
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абрамова Надежда Родионовна
Бабынинский р-он
Рождение ребёнка
01.06.1934
Дочь: Булохова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Абрамова Надежда Родионовна
Рождение ребёнка
15.02.1936
Дочь: Макарова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Абрамова Надежда Родионовна
Бабынинский р-он
Рождение ребёнка
1938
Сын: Абрамов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Абрамова Надежда Родионовна
ж/д будка 202 км Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
14.10.1939
Дочь: Хорошулина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Абрамова Надежда Родионовна
ж/д будка 202 км Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абрамова Надежда Родионовна
Бабынинский р-он Калужской обл.,Россия
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Комонова Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Абрамова Надежда Родионовна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Абрамов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Абрамова Надежда Родионовна
Смерть
Неизвестно
д.Тимашово,г.Калуга
Похороны
Неизвестно
д.Тимашово, Калуга