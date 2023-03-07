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Абрамов Василий Фёдорович

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

04.03.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1905

Отец: Абрамов-Ветров Фёдор Иванов

Мать: Абрамова Татьяна Ефимовна

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Абрамова Надежда Родионовна

Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абрамова Надежда Родионовна

Бабынинский р-он
Рождение ребёнка
01.06.1934

Дочь: Булохова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Абрамова Надежда Родионовна

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.02.1936

Дочь: Макарова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Абрамова Надежда Родионовна

Бабынинский р-он
Рождение ребёнка
1938

Сын: Абрамов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Абрамова Надежда Родионовна

ж/д будка 202 км Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
14.10.1939

Дочь: Хорошулина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Абрамова Надежда Родионовна

ж/д будка 202 км Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абрамова Надежда Родионовна

Бабынинский р-он Калужской обл.,Россия
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Комонова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Абрамова Надежда Родионовна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Абрамов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Абрамова Надежда Родионовна

Смерть
Неизвестно
д.Тимашово,г.Калуга
Похороны
Неизвестно
д.Тимашово, Калуга
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