Комонова (Абрамова) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комонова (Абрамова) Тамара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

?.09.2018

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Абрамов Василий Фёдорович

Мать: Абрамова Надежда Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комонов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Комонов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Комонов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комонов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комонов Владимир

Смерть
?.09.2018
г.Калуга
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