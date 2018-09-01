Комонова (Абрамова) Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смерти?.09.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комонов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: Комонов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Комонов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комонов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комонов Владимир
Смерть
?.09.2018
г.Калуга