Макарова (Абрамова) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Абрамова) Антонина Васильевна

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Место рождения

Бабынинский р-он

Дата рождения

15.02.1936

Дата смерти

27.07.2017

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1936

Отец: Абрамов Василий Фёдорович

Мать: Абрамова Надежда Родионовна

Бабынинский р-он
Рождение ребёнка
27.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Василий

Рождение ребёнка
27.08.1960

Сын: Макаров Александр

Отец ребёнка: Макаров Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Василий

Смерть
27.07.2017
п.Северный,г.Калуга
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