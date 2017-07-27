Макарова (Абрамова) Антонина Васильевна
Место рожденияБабынинский р-он
Дата рождения15.02.1936
Дата смерти27.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1936
Бабынинский р-он
Рождение ребёнка
27.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Василий
Рождение ребёнка
27.08.1960
Сын: Макаров Александр
Отец ребёнка: Макаров Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Василий
Смерть
27.07.2017
п.Северный,г.Калуга