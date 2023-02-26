Макаров Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Макаров Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
27.08.1960

Сын: Макаров Александр

Мать ребёнка: Макарова Антонина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Антонина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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