Макаров Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Макаров Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
27.08.1960
Сын: Макаров Александр
Мать ребёнка: Макарова Антонина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно