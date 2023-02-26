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Абрамов Геннадий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Абрамов Василий Фёдорович

Мать: Абрамова Надежда Родионовна

Бракосочетание
Около 1970

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около ?.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около ?.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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