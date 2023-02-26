Абрамов Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Бракосочетание
Около 1970
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около ?.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около ?.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно