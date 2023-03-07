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Булохов Иван Иванович

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

18.03.1855

Дата смерти

18.08.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1855

Отец: Булохов Иван Никитин

Мать: Булохова Ефросинья Карпова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.04.1871

Жена: Булохова Евдокия Васильевна

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
11.05.1874

Дочь: Лобанова Александра Иванова

Мать ребёнка: Булохова Евдокия Васильевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1876

Сын: Булохов Иоанн Иоаннов

Мать ребёнка: Булохова Евдокия Васильевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1879

Сын: Булохов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Булохова Евдокия Васильевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.11.1882

Жена: Булохова Евдокия Андреевна

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Военная служба
1882
ефрейтор 1-го Невского Его Величества Короля Эллинов полка
Рождение ребёнка
01.01.1884

Сын: Булохов Павел Иванович

Мать ребёнка: Булохова Евдокия Андреевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1886

Сын: Булохов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Булохова Евдокия Андреевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1887

Сын: Булохов Сергей Иванов

Мать ребёнка: Булохова Евдокия Евстафиева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.12.1889

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Булохова Евдокия Андреевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1891

Сын: Булохов Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Булохова Евдокия Андреевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1892

Дочь: Мария ст.

Мать ребёнка: Булохова Евдокия Васильевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1894

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Булохова Евдокия Васильевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1895

Сын: Булохов Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Булохова Евдокия Васильевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1897

Сын: Булохов Василий Иванов

Мать ребёнка: Булохова Евдокия Васильевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1897

Дочь: Татьяна (старшая)

Мать ребёнка: Булохова Евдокия Васильевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1899

Сын: Булохов Семён (Симеон) Иванович

Мать ребёнка: Булохова Евдокия Васильевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1901

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Булохова Евдокия Васильевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1902

Сын: Булохов Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Булохова Евдокия Васильевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1906

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Булохова Евдокия Васильевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булохова Евдокия Евстафиева

Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.08.1915
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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