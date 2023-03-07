Булохов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения18.03.1855
Дата смерти18.08.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Булохов Иван Никитин
Дочь: Лобанова Александра Иванова
Мать ребёнка: Булохова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Булохова Евдокия Васильевна
Сын: Булохов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Булохова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Булохова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Булохова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Булохова Евдокия Евстафиева
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Булохова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Булохова Евдокия Андреевна
Дочь: Мария ст.
Мать ребёнка: Булохова Евдокия Васильевна
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Булохова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Булохова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Булохова Евдокия Васильевна
Дочь: Татьяна (старшая)
Мать ребёнка: Булохова Евдокия Васильевна
Сын: Булохов Семён (Симеон) Иванович
Мать ребёнка: Булохова Евдокия Васильевна
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Булохова Евдокия Васильевна
Сын: Булохов Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Булохова Евдокия Васильевна
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Булохова Евдокия Васильевна