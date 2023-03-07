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Булохов Иван Никитин

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

31.10.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Булохов Никита (Якимов)

Мать: Булохова Агафья (Фёдорова)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.10.1846

Жена: Булохова Ефросинья Карпова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
07.09.1848

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Булохова Ефросинья Карпова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1853

Сын: Булохов Иван (старший)

Мать ребёнка: Булохова Ефросинья Карпова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1855

Сын: Булохов Иван Иванович

Мать ребёнка: Булохова Ефросинья Карпова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1857

Дочь: Надежда Иванова

Мать ребёнка: Булохова Ефросинья Карпова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
31.10.1904
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной | Демидовского р-на Смоленской обл.
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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