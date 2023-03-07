Булохов Иван Никитин
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти31.10.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
20.10.1846
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
07.09.1848
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Булохова Ефросинья Карпова
Рождение ребёнка
26.01.1853
Мать ребёнка: Булохова Ефросинья Карпова
Рождение ребёнка
18.03.1855
Мать ребёнка: Булохова Ефросинья Карпова
Рождение ребёнка
15.09.1857
Дочь: Надежда Иванова
Мать ребёнка: Булохова Ефросинья Карпова
Смерть
31.10.1904
Причина смерти: от натуральной | Демидовского р-на Смоленской обл.
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище