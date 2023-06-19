(Булохова) Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения07.09.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1848
Отец: Булохов Иван Никитин
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Жильцова - Иванова Татьяна Стефанова
Отец ребёнка: Гурцов Стефан Артемьев
Рождение ребёнка
20.05.1872
Дочь: Мишекина Елена Стефанова
Отец ребёнка: Гурцов Стефан Артемьев
Рождение ребёнка
07.11.1873
Дочь: Матрона Стефанова
Отец ребёнка: Гурцов Стефан Артемьев
Рождение ребёнка
12.06.1876
Сын: Гурцов Иван Стефанов
Отец ребёнка: Гурцов Стефан Артемьев
Рождение ребёнка
12.06.1876
Дочь: Акилина Стефанова
Отец ребёнка: Гурцов Стефан Артемьев
Рождение ребёнка
1877
Сын: Гурцов Иоанн ст.
Отец ребёнка: Гурцов Стефан Артемьев
Рождение ребёнка
09.05.1880
Дочь: Гликерия Стефанова
Отец ребёнка: Гурцов Стефан Артемьев
Рождение ребёнка
27.07.1882
Отец ребёнка: Гурцов Стефан Артемьев
Рождение ребёнка
?.12.1885
Сын: Гурцов Павел ст
Отец ребёнка: Гурцов Стефан Артемьев
Рождение ребёнка
17.01.1886
Отец ребёнка: Гурцов Стефан Артемьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно