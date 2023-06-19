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(Булохова) Анна Иванова

Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.09.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1848

Отец: Булохов Иван Никитин

Мать: Булохова Ефросинья Карпова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Жильцова - Иванова Татьяна Стефанова

Отец ребёнка: Гурцов Стефан Артемьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1872

Дочь: Мишекина Елена Стефанова

Отец ребёнка: Гурцов Стефан Артемьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1873

Дочь: Матрона Стефанова

Отец ребёнка: Гурцов Стефан Артемьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1876

Сын: Гурцов Иван Стефанов

Отец ребёнка: Гурцов Стефан Артемьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1876

Дочь: Акилина Стефанова

Отец ребёнка: Гурцов Стефан Артемьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Гурцов Иоанн ст.

Отец ребёнка: Гурцов Стефан Артемьев

Рождение ребёнка
09.05.1880

Дочь: Гликерия Стефанова

Отец ребёнка: Гурцов Стефан Артемьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1882

Сын: Гурцов Иоанн Стефанов

Отец ребёнка: Гурцов Стефан Артемьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.12.1885

Сын: Гурцов Павел ст

Отец ребёнка: Гурцов Стефан Артемьев

Рождение ребёнка
17.01.1886

Сын: Гурцов Павел Стефанов

Отец ребёнка: Гурцов Стефан Артемьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурцов Стефан Артемьев

Смерть
Неизвестно