Жильцова - Иванова (Гурцова) Татьяна Стефанова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Гурцов Стефан Артемьев
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
06.02.1887
Муж: Жильцов Пётр Силин
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
Около ?.11.1889
Дочь: Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Иванов Иван Елисеев
Бракосочетание
15.10.1895
Муж: Иванов Иван Елисеев
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.11.1896
Отец ребёнка: Иванов Иван Елисеев
д.Лопы-Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1897
Сын: Иванов Влас Иванов
Отец ребёнка: Иванов Иван Елисеев
Рождение ребёнка
28.08.1898
Отец ребёнка: Иванов Иван Елисеев
Рождение ребёнка
01.02.1900
Сын: Иванов Семён Иоаннов
Отец ребёнка: Иванов Иван Елисеев
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Марина Иоаннова
Отец ребёнка: Иванов Иван Елисеев
Рождение ребёнка
17.10.1902
Отец ребёнка: Иванов Иван Елисеев
д.Мартиненки - Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно