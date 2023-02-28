Жильцова - Иванова (Гурцова) Татьяна Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жильцова - Иванова (Гурцова) Татьяна Стефанова

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Гурцов Стефан Артемьев

Мать: Анна Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.02.1887

Муж: Жильцов Пётр Силин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
Около ?.11.1889

Дочь: Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Иванов Иван Елисеев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.10.1895

Муж: Иванов Иван Елисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.11.1896

Сын: Иванов Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иванов Иван Елисеев

д.Лопы-Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Иванов Влас Иванов

Отец ребёнка: Иванов Иван Елисеев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1898

Сын: Иванов Александр Иоаннов

Отец ребёнка: Иванов Иван Елисеев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1900

Сын: Иванов Семён Иоаннов

Отец ребёнка: Иванов Иван Елисеев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Марина Иоаннова

Отец ребёнка: Иванов Иван Елисеев

Рождение ребёнка
17.10.1902

Сын: Иванов Косьма Иоаннов

Отец ребёнка: Иванов Иван Елисеев

д.Мартиненки - Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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