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Жильцов Пётр Силин

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

15.03.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Жильцов Силай Григорьев

Мать: Жильцова Марфа Яковлева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.02.1887

Жена: Жильцова - Иванова Татьяна Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Смерть
15.03.1891
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Военная служба
1891
рядовой
Похороны
Неизвестно
Галискинское кладбище
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