Жильцов Пётр Силин
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти15.03.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Жильцов Силай Григорьев
Мать: Жильцова Марфа Яковлева
Бракосочетание
06.02.1887
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Смерть
15.03.1891
Причина смерти: от натуральной
Военная служба
1891
рядовой
Похороны
Неизвестно
Галискинское кладбище