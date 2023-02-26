Иванов Иван Елисеев
Место рожденияд.Мартиненки-Ночёвки-Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1868
д.Мартиненки-Ночёвки-Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1887
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.11.1889
Дочь: Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Жильцова - Иванова Татьяна Стефанова
Рождение ребёнка
23.01.1890
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Параскева (по крёстному отцу)
д.Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1891
Сын: Прохор Иванов
Мать ребёнка: Параскева (по крёстному отцу)
д.Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1893
Мать ребёнка: Параскева (по крёстному отцу)
д.Лопы-Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.10.1895
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.11.1896
Мать ребёнка: Жильцова - Иванова Татьяна Стефанова
д.Лопы-Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1897
Сын: Иванов Влас Иванов
Мать ребёнка: Жильцова - Иванова Татьяна Стефанова
Рождение ребёнка
28.08.1898
Мать ребёнка: Жильцова - Иванова Татьяна Стефанова
Рождение ребёнка
01.02.1900
Сын: Иванов Семён Иоаннов
Мать ребёнка: Жильцова - Иванова Татьяна Стефанова
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Марина Иоаннова
Мать ребёнка: Жильцова - Иванова Татьяна Стефанова
Рождение ребёнка
17.10.1902
Мать ребёнка: Жильцова - Иванова Татьяна Стефанова
д.Мартиненки - Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно