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Иванов Иван Елисеев

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Место рождения

д.Мартиненки-Ночёвки-Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Елисеев Елисей Ермолаев

Мать: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова

д.Мартиненки-Ночёвки-Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1887

Жена: Параскева (по крёстному отцу)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.11.1889

Дочь: Мария Иоаннова

Мать ребёнка: Жильцова - Иванова Татьяна Стефанова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1890

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Параскева (по крёстному отцу)

д.Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1891

Сын: Прохор Иванов

Мать ребёнка: Параскева (по крёстному отцу)

д.Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1893

Сын: Иванов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Параскева (по крёстному отцу)

д.Лопы-Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.10.1895

Жена: Жильцова - Иванова Татьяна Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.11.1896

Сын: Иванов Григорий Иванов

Мать ребёнка: Жильцова - Иванова Татьяна Стефанова

д.Лопы-Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Иванов Влас Иванов

Мать ребёнка: Жильцова - Иванова Татьяна Стефанова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1898

Сын: Иванов Александр Иоаннов

Мать ребёнка: Жильцова - Иванова Татьяна Стефанова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1900

Сын: Иванов Семён Иоаннов

Мать ребёнка: Жильцова - Иванова Татьяна Стефанова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Марина Иоаннова

Мать ребёнка: Жильцова - Иванова Татьяна Стефанова

Рождение ребёнка
17.10.1902

Сын: Иванов Косьма Иоаннов

Мать ребёнка: Жильцова - Иванова Татьяна Стефанова

д.Мартиненки - Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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