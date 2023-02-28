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Елисеев Елисей Ермолаев

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Место рождения

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

13.06.1846

Дата смерти

10.03.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1846

Отец: Ермолай Семёнов

Мать: Анастасия Сергеева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Иванов Иван Елисеев

Мать ребёнка: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова

д.Мартиненки-Ночёвки-Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.10.1869

Сын: Ермолай Елисеев

Мать ребёнка: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова

Рождение ребёнка
1873

Сын: Елисеев Егор Елисеев

Мать ребёнка: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1875

Дочь: Анастасия Елисеева

Мать ребёнка: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Анисия Елисеева

Мать ребёнка: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова

д.Лопы ( Ночевки тож) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Гришаненкова Мавра (Марфа) Елисеева

Мать ребёнка: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Александра Елисеева

Мать ребёнка: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Елисеев Василий Елисеев

Мать ребёнка: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1885

Сын: Елисеев Стефан Елисеев

Мать ребёнка: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова

д.Лопы села Предтеченского Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1887

Сын: Елисеев Семён Елисеев

Мать ребёнка: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
10.03.1892
д.Лопы-Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище
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