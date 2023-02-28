Елисеев Елисей Ермолаев
Место рождения
Дата рождения13.06.1846
Дата смерти10.03.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1846
Отец: Ермолай Семёнов
Мать: Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
1868
Сын: Иванов Иван Елисеев
Мать ребёнка: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова
д.Мартиненки-Ночёвки-Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.10.1869
Сын: Ермолай Елисеев
Мать ребёнка: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова
Рождение ребёнка
1873
Сын: Елисеев Егор Елисеев
Мать ребёнка: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова
Рождение ребёнка
07.03.1875
Дочь: Анастасия Елисеева
Мать ребёнка: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Анисия Елисеева
Мать ребёнка: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова
д.Лопы ( Ночевки тож) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Гришаненкова Мавра (Марфа) Елисеева
Мать ребёнка: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Александра Елисеева
Мать ребёнка: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова
Рождение ребёнка
26.07.1885
Мать ребёнка: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова
д.Лопы села Предтеченского Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1887
Мать ребёнка: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова
Смерть
10.03.1892
д.Лопы-Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище