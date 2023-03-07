Гришаненкова Мавра (Марфа) Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришаненкова Мавра (Марфа) Елисеева

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Место рождения

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Елисеев Елисей Ермолаев

Мать: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1897

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Гришаненков Иван Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1899

Сын: Гришаненков Яков ст.

Отец ребёнка: Гришаненков Иван Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1900

Сын: Гришаненко Михаил Иванов

Отец ребёнка: Гришаненков Иван Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1902

Дочь: Мишекина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Гришаненков Иван Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1904

Сын: Гришаненков Яков Иванович

Отец ребёнка: Гришаненков Иван Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1907

Сын: Гришаненков Сергей Иванов

Отец ребёнка: Гришаненков Иван Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришаненков Иван Григорьев

Смерть
Неизвестно
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