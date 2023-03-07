Гришаненкова Мавра (Марфа) Елисеева
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
05.11.1897
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Гришаненков Иван Григорьев
Рождение ребёнка
02.01.1899
Сын: Гришаненков Яков ст.
Отец ребёнка: Гришаненков Иван Григорьев
Рождение ребёнка
01.11.1900
Отец ребёнка: Гришаненков Иван Григорьев
Рождение ребёнка
08.09.1902
Дочь: Мишекина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Гришаненков Иван Григорьев
Рождение ребёнка
11.11.1904
Сын: Гришаненков Яков Иванович
Отец ребёнка: Гришаненков Иван Григорьев
Рождение ребёнка
02.10.1907
Сын: Гришаненков Сергей Иванов
Отец ребёнка: Гришаненков Иван Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно