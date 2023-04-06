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Гришаненков Иван Григорьев

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

15.01.1856

Дата смерти

07.08.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1856

Отец: Бельков Григорий Евстафиев

Мать: Белькова Дария (Сазонтиева)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.01.1883

Жена: Белькова Анастасия Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.05.1884

Сын: Бельков Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Белькова Анастасия Никифорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1887
бессрочноотпускной рядовой
Рождение ребёнка
07.07.1888

Дочь: Мишекина Елена Иванова

Мать ребёнка: Белькова Анастасия Никифорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1890

Дочь: Булохова Гликерия Иванова

Мать ребёнка: Белькова Анастасия Никифорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1892

Сын: Бельков Пётр Иванов

Мать ребёнка: Белькова Анастасия Никифорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1894

Сын: Бельков Сергей Иванов

Мать ребёнка: Белькова Анастасия Никифорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1894

Сын: Бельков Марк Иванов

Мать ребёнка: Белькова Анастасия Никифорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1896

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Белькова Анастасия Никифорова

Рождение ребёнка
05.11.1897

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Гришаненкова Мавра (Марфа) Елисеева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1899

Сын: Гришаненков Яков ст.

Мать ребёнка: Гришаненкова Мавра (Марфа) Елисеева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1900

Сын: Гришаненко Михаил Иванов

Мать ребёнка: Гришаненкова Мавра (Марфа) Елисеева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1902

Дочь: Мишекина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Гришаненкова Мавра (Марфа) Елисеева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1904

Сын: Гришаненков Яков Иванович

Мать ребёнка: Гришаненкова Мавра (Марфа) Елисеева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1907

Сын: Гришаненков Сергей Иванов

Мать ребёнка: Гришаненкова Мавра (Марфа) Елисеева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гришаненкова Мавра (Марфа) Елисеева

Смерть
07.08.1909
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
Галискинское кладбище
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