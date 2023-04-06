Гришаненков Иван Григорьев
Место рождения
Дата рождения15.01.1856
Дата смерти07.08.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Бельков Иоанн Иванов
Мать ребёнка: Белькова Анастасия Никифорова
Дочь: Мишекина Елена Иванова
Мать ребёнка: Белькова Анастасия Никифорова
Дочь: Булохова Гликерия Иванова
Мать ребёнка: Белькова Анастасия Никифорова
Сын: Бельков Пётр Иванов
Мать ребёнка: Белькова Анастасия Никифорова
Мать ребёнка: Белькова Анастасия Никифорова
Сын: Бельков Марк Иванов
Мать ребёнка: Белькова Анастасия Никифорова
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Белькова Анастасия Никифорова
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Гришаненкова Мавра (Марфа) Елисеева
Сын: Гришаненков Яков ст.
Мать ребёнка: Гришаненкова Мавра (Марфа) Елисеева
Мать ребёнка: Гришаненкова Мавра (Марфа) Елисеева
Дочь: Мишекина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Гришаненкова Мавра (Марфа) Елисеева
Сын: Гришаненков Яков Иванович
Мать ребёнка: Гришаненкова Мавра (Марфа) Елисеева
Сын: Гришаненков Сергей Иванов
Мать ребёнка: Гришаненкова Мавра (Марфа) Елисеева