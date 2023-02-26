Белькова (Ксензова) Дария (Сазонтиева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
06.11.1838
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
16.01.1843
Сын: Бельков Антоний Григорьев
Отец ребёнка: Бельков Григорий Евстафиев
Рождение ребёнка
08.09.1845
Отец ребёнка: Бельков Григорий Евстафиев
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Бельков Григорий Евстафиев
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Бельков Григорий Евстафиев
Рождение ребёнка
08.12.1848
Сын: Бельков Спиридон Григорьев
Отец ребёнка: Бельков Григорий Евстафиев
Рождение ребёнка
?.12.1851
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Бельков Григорий Евстафиев
Рождение ребёнка
18.05.1853
Дочь: Булохова Елена Григорьева
Отец ребёнка: Бельков Григорий Евстафиев
Рождение ребёнка
15.01.1856
Сын: Гришаненков Иван Григорьев
Отец ребёнка: Бельков Григорий Евстафиев
Рождение ребёнка
23.08.1858
Отец ребёнка: Бельков Григорий Евстафиев
Рождение ребёнка
20.10.1861
Отец ребёнка: Бельков Григорий Евстафиев
Смерть
Неизвестно