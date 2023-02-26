Белькова (Ксензова) Дария (Сазонтиева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелькова (Ксензова) Дария (Сазонтиева)

Белькова (Ксензова) Дария (Сазонтиева)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)

Мать: Ксензова Агрипина Никифорова

Бракосочетание
06.11.1838

Муж: Бельков Григорий Евстафиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
16.01.1843

Сын: Бельков Антоний Григорьев

Отец ребёнка: Бельков Григорий Евстафиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1845

Сын: Бельков Аким Григогьев

Отец ребёнка: Бельков Григорий Евстафиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Бельков Епимах Григорьев

Отец ребёнка: Бельков Григорий Евстафиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1847

Сын: Бельков Логгин Григорьев

Отец ребёнка: Бельков Григорий Евстафиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1848

Сын: Бельков Спиридон Григорьев

Отец ребёнка: Бельков Григорий Евстафиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.12.1851

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Бельков Григорий Евстафиев

Рождение ребёнка
18.05.1853

Дочь: Булохова Елена Григорьева

Отец ребёнка: Бельков Григорий Евстафиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1856

Сын: Гришаненков Иван Григорьев

Отец ребёнка: Бельков Григорий Евстафиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1858

Сын: Бельков Пётр Григорьев

Отец ребёнка: Бельков Григорий Евстафиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1861

Сын: Бельков Яков Григорьев

Отец ребёнка: Бельков Григорий Евстафиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close