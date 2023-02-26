Ксензова Агрипина Никифорова
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1792
Дата смерти23.07.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Астапенков Никифор Карпов
Мать: Агрипина Петрова
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)
Дочь: Евдокия Сазонова
Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)
Дочь: ? Сазонтова
Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)
Дочь: Параскева Сазонова
Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)
Дочь: Белькова Дария (Сазонтиева)
Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)
Дочь: Ирина Сазонтова
Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)
Дочь: Чепелкина Евдокия мл
Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)
Дочь: 2-я Сазонова
Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)
Дочь: Феодора Сазонтова
Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)
Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)
Сын: Ксензов Косьма (Козма) Созонтов
Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)