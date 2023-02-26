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Ксензова Агрипина Никифорова

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Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1792

Дата смерти

23.07.1855

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Астапенков Никифор Карпов

Мать: Агрипина Петрова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1807

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1819

Дочь: Евдокия Сазонова

Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.05.1821

Муж: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.03.1822

Дочь: ? Сазонтова

Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1824

Дочь: Параскева Сазонова

Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Белькова Дария (Сазонтиева)

Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)

Рождение ребёнка
07.04.1827

Дочь: Ирина Сазонтова

Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Чепелкина Евдокия мл

Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1830

Дочь: 2-я Сазонова

Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1834

Дочь: Феодора Сазонтова

Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1837

Сын: Ксензов Пётр Сазонтов

Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
23.07.1855
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1864

Сын: Ксензов Косьма (Козма) Созонтов

Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)

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