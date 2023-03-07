Ксензов Пётр Сазонтов
Место рождения
Дата рождения26.06.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1837
Бракосочетание
08.02.1857
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
19.07.1860
Сын: Ксензов Илья Петров
Мать ребёнка: Ксензова Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Ксензова Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
27.01.1862
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Ксензова Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Жильцова Ефросинья Петрова
Мать ребёнка: Ксензова Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
04.12.1864
Мать ребёнка: Ксензова Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Акилина Петрова
Мать ребёнка: Ксензова Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
19.01.1873
Мать ребёнка: Ксензова Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
03.03.1876
Мать ребёнка: Ксензова Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
01.01.1878
Дочь: Домника Петрова
Мать ребёнка: Ксензова Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Филипп Петров
Мать ребёнка: Ксензова Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
28.12.1881
Дочь: Мелания Петрова
Мать ребёнка: Ксензова Ефросинья Васильева
Смерть
Неизвестно