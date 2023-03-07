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Ксензова Ефросинья Васильева

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.02.1857

Муж: Ксензов Пётр Сазонтов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
19.07.1860

Сын: Ксензов Илья Петров

Отец ребёнка: Ксензов Пётр Сазонтов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Ксензов Пётр Сазонтов

Рождение ребёнка
27.01.1862

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Ксензов Пётр Сазонтов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Жильцова Ефросинья Петрова

Отец ребёнка: Ксензов Пётр Сазонтов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1864

Сын: Ксензов Николай Петров

Отец ребёнка: Ксензов Пётр Сазонтов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Ксензов Пётр Сазонтов

Рождение ребёнка
19.01.1873

Сын: Ксензов Ефимий Петров

Отец ребёнка: Ксензов Пётр Сазонтов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1876

Сын: Ксензов Герасим Петров

Отец ребёнка: Ксензов Пётр Сазонтов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1878

Дочь: Домника Петрова

Отец ребёнка: Ксензов Пётр Сазонтов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Филипп Петров

Отец ребёнка: Ксензов Пётр Сазонтов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1881

Дочь: Мелания Петрова

Отец ребёнка: Ксензов Пётр Сазонтов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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