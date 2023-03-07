Ксензова Ефросинья Васильева
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1857
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
19.07.1860
Сын: Ксензов Илья Петров
Отец ребёнка: Ксензов Пётр Сазонтов
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Ксензов Пётр Сазонтов
Рождение ребёнка
27.01.1862
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Ксензов Пётр Сазонтов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Жильцова Ефросинья Петрова
Отец ребёнка: Ксензов Пётр Сазонтов
Рождение ребёнка
04.12.1864
Отец ребёнка: Ксензов Пётр Сазонтов
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Ксензов Пётр Сазонтов
Рождение ребёнка
19.01.1873
Отец ребёнка: Ксензов Пётр Сазонтов
Рождение ребёнка
03.03.1876
Отец ребёнка: Ксензов Пётр Сазонтов
Рождение ребёнка
01.01.1878
Дочь: Домника Петрова
Отец ребёнка: Ксензов Пётр Сазонтов
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Филипп Петров
Отец ребёнка: Ксензов Пётр Сазонтов
Рождение ребёнка
28.12.1881
Дочь: Мелания Петрова
Отец ребёнка: Ксензов Пётр Сазонтов
Смерть
Неизвестно