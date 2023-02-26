Агрипина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

02.04.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ксензова Агрипина Никифорова

Отец ребёнка: Астапенков Никифор Карпов

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1793

Дочь: Харитина Никифорова

Отец ребёнка: Астапенков Никифор Карпов

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.04.1808
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячка
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