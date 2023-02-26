Агрипина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти02.04.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ксензова Агрипина Никифорова
Отец ребёнка: Астапенков Никифор Карпов
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1793
Дочь: Харитина Никифорова
Отец ребёнка: Астапенков Никифор Карпов
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.04.1808
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячка