(Астапенкова) Харитина Никифорова
Место рожденияд.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.07.1793
Дата смерти08.02.1819
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1793
Отец: Астапенков Никифор Карпов
Мать: Агрипина Петрова
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Иосифов
Смерть
08.02.1819
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.