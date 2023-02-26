(Астапенкова) Харитина Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Астапенкова) Харитина Никифорова

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Место рождения

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.07.1793

Дата смерти

08.02.1819

Пол

Женский

Отец

1759 г.р.

Мать

1755 г.р.

Муж

1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
23.07.1793

Отец: Астапенков Никифор Карпов

Мать: Агрипина Петрова

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Иосифов

Смерть
08.02.1819
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
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