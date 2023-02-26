Пётр Иосифов
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1775
Дата смерти15.08.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Иосиф Петров
Мать: Ефимия (Ильина)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1794
Сын: Николай Петров
Мать ребёнка: Евгения (Матвеева)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1797
Жена: Евгения (Матвеева)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1798
Сын: Пётр Петров
Мать ребёнка: Евгения (Матвеева)
Рождение ребёнка
12.07.1800
Сын: Михаил Петров
Мать ребёнка: Евгения (Матвеева)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1802
Сын: Захарий Петров
Мать ребёнка: Евгения (Матвеева)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806
Сын: Демид Петров
Мать ребёнка: Евгения (Матвеева)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1807
Дочь: Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Евгения (Матвеева)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1807
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: Евгения (Матвеева)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1808
Рождение ребёнка
17.01.1809
Сын: Антоний Петров
Мать ребёнка: Евгения (Матвеева)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811
Сын: Денис Петров
Мать ребёнка: Евгения (Матвеева)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.01.1824
Жена: Наталия Карпова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.09.1831
Дочь: Фёкла Петрова
Мать ребёнка: Наталия Карпова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харитина Никифорова
Смерть
15.08.1835
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.