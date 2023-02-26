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Пётр Иосифов

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1775

Дата смерти

15.08.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Иосиф Петров

Мать: Ефимия (Ильина)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1794

Сын: Николай Петров

Мать ребёнка: Евгения (Матвеева)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1797

Жена: Евгения (Матвеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1798

Сын: Пётр Петров

Мать ребёнка: Евгения (Матвеева)

Рождение ребёнка
12.07.1800

Сын: Михаил Петров

Мать ребёнка: Евгения (Матвеева)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1802

Сын: Захарий Петров

Мать ребёнка: Евгения (Матвеева)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806

Сын: Демид Петров

Мать ребёнка: Евгения (Матвеева)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1807

Дочь: Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Евгения (Матвеева)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1807

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: Евгения (Матвеева)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1808
Рождение ребёнка
17.01.1809

Сын: Антоний Петров

Мать ребёнка: Евгения (Матвеева)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Денис Петров

Мать ребёнка: Евгения (Матвеева)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.01.1824

Жена: Наталия Карпова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.09.1831

Дочь: Фёкла Петрова

Мать ребёнка: Наталия Карпова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитина Никифорова

Смерть
15.08.1835
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
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