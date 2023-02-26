Евгения (Матвеева)
Место рожденияд.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
06.12.1794
Сын: Николай Петров
Отец ребёнка: Пётр Иосифов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1797
Муж: Пётр Иосифов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1798
Сын: Пётр Петров
Отец ребёнка: Пётр Иосифов
Рождение ребёнка
12.07.1800
Сын: Михаил Петров
Отец ребёнка: Пётр Иосифов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1802
Сын: Захарий Петров
Отец ребёнка: Пётр Иосифов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806
Сын: Демид Петров
Отец ребёнка: Пётр Иосифов
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1807
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иосифов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1807
Сын: Алексей Петров
Отец ребёнка: Пётр Иосифов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1809
Сын: Антоний Петров
Отец ребёнка: Пётр Иосифов
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811
Сын: Денис Петров
Отец ребёнка: Пётр Иосифов
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно