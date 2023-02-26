Евгения (Матвеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения (Матвеева)

Место рождения

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
06.12.1794

Сын: Николай Петров

Отец ребёнка: Пётр Иосифов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1797

Муж: Пётр Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1798

Сын: Пётр Петров

Отец ребёнка: Пётр Иосифов

Рождение ребёнка
12.07.1800

Сын: Михаил Петров

Отец ребёнка: Пётр Иосифов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1802

Сын: Захарий Петров

Отец ребёнка: Пётр Иосифов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806

Сын: Демид Петров

Отец ребёнка: Пётр Иосифов

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1807

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иосифов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1807

Сын: Алексей Петров

Отец ребёнка: Пётр Иосифов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1809

Сын: Антоний Петров

Отец ребёнка: Пётр Иосифов

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Денис Петров

Отец ребёнка: Пётр Иосифов

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно