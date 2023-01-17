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Наталия Карпова

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

28.08.1798

Дата смерти

05.03.1835

Пол

Женский

Отец

Около 1757 г.р.

Мать

1757 г.р.

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1798

Отец: Карп Герасимов

Мать: Дария (Косьмина)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
29.01.1824

Муж: Пётр Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.09.1831

Дочь: Фёкла Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иосифов

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.03.1835
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
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