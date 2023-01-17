Наталия Карпова
Место рождения
Дата рождения28.08.1798
Дата смерти05.03.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1798
Отец: Карп Герасимов
Мать: Дария (Косьмина)
Бракосочетание
29.01.1824
Муж: Пётр Иосифов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.09.1831
Дочь: Фёкла Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иосифов
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.03.1835
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.