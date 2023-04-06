Булохова (Белькова) Гликерия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булохова (Белькова) Гликерия Иванова

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.05.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1890

Отец: Гришаненков Иван Григорьев

Мать: Белькова Анастасия Никифорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.06.1910

Муж: Булохов Фёдор Корнилиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.07.1911

Сын: Булохов Илья Фёдоров

Отец ребёнка: Булохов Фёдор Корнилиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1913

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Булохов Фёдор Корнилиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1915

Сын: Булохов Георгий Фёдоров

Отец ребёнка: Булохов Фёдор Корнилиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1916

Дочь: Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Булохов Фёдор Корнилиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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