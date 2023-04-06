Булохова (Белькова) Гликерия Иванова
Место рождения
Дата рождения12.05.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1890
Бракосочетание
11.06.1910
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.07.1911
Сын: Булохов Илья Фёдоров
Отец ребёнка: Булохов Фёдор Корнилиев
Рождение ребёнка
18.07.1913
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Булохов Фёдор Корнилиев
Рождение ребёнка
22.04.1915
Отец ребёнка: Булохов Фёдор Корнилиев
Рождение ребёнка
17.10.1916
Дочь: Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Булохов Фёдор Корнилиев
Смерть
Неизвестно