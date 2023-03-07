Мишекина (Белькова) Елена Иванова
Место рождения
Дата рождения07.07.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1888
Бракосочетание
15.06.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1911
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Мишекин Пётр (Назариев)
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1915
Отец ребёнка: Мишекин Пётр (Назариев)
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Мишекин Пётр (Назариев)
д.Лещенки Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно