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Мишекина (Белькова) Елена Иванова

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.07.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1888

Отец: Гришаненков Иван Григорьев

Мать: Белькова Анастасия Никифорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.06.1907

Муж: Мишекин Пётр (Назариев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1911

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Мишекин Пётр (Назариев)

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1915

Сын: Мишекин Иван Петрович

Отец ребёнка: Мишекин Пётр (Назариев)

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1919

Сын: Мишекин Семён Петрович

Отец ребёнка: Мишекин Пётр (Назариев)

д.Лещенки Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно
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