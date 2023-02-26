(Мишекина) Анастасия Петрова
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.12.1911
Дата смерти02.03.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1911
Отец: Мишекин Пётр (Назариев)
Мать: Мишекина Елена Иванова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.03.1913
Причина смерти: от коклюша
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище