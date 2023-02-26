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(Мишекина) Анастасия Петрова

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Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.12.1911

Дата смерти

02.03.1913

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1911

Отец: Мишекин Пётр (Назариев)

Мать: Мишекина Елена Иванова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.03.1913
Причина смерти: от коклюша
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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