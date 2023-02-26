Мишекин Иван Петрович
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.02.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1915
Отец: Мишекин Пётр (Назариев)
Мать: Мишекина Елена Иванова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мишекина Мария
г Балта Одесской обл
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мишекина Мария
г Балта Одесской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мишекина Мария
Смерть
Неизвестно
г.Балта ,Одесской области
Похороны
Неизвестно
г.Балта