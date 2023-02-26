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Мишекин Иван Петрович

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.02.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1915

Отец: Мишекин Пётр (Назариев)

Мать: Мишекина Елена Иванова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишекина Мария

г Балта Одесской обл
Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишекина Мария

г Балта Одесской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишекина Мария

Смерть
Неизвестно
г.Балта ,Одесской области
Похороны
Неизвестно
г.Балта
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