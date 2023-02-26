Мишекина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишекина Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишекин Иван Петрович

г Балта Одесской обл
Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишекин Иван Петрович

г Балта Одесской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишекин Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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