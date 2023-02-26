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Мишекин Семён Петрович

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Место рождения

д.Лещенки Демидовского р-на Смоленской обл.

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Мишекин Пётр (Назариев)

Мать: Мишекина Елена Иванова

д.Лещенки Демидовского р-на Смоленской обл.
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишекина Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишекина Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишекина Зинаида

Смерть
Неизвестно
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