Мишекин Семён Петрович
Место рожденияд.Лещенки Демидовского р-на Смоленской обл.
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Мишекин Пётр (Назариев)
Мать: Мишекина Елена Иванова
д.Лещенки Демидовского р-на Смоленской обл.
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мишекина Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мишекина Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мишекина Зинаида
Смерть
Неизвестно