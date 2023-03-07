Елисеева Полуферия (Вера) Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Полуферия (Вера) Миронова

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Место рождения

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.08.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1847

Отец: Мирон Андреев

Мать: Улита Моисеева

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Иванов Иван Елисеев

Отец ребёнка: Елисеев Елисей Ермолаев

д.Мартиненки-Ночёвки-Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.10.1869

Сын: Ермолай Елисеев

Отец ребёнка: Елисеев Елисей Ермолаев

Рождение ребёнка
1873

Сын: Елисеев Егор Елисеев

Отец ребёнка: Елисеев Елисей Ермолаев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1875

Дочь: Анастасия Елисеева

Отец ребёнка: Елисеев Елисей Ермолаев

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Анисия Елисеева

Отец ребёнка: Елисеев Елисей Ермолаев

д.Лопы ( Ночевки тож) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Гришаненкова Мавра (Марфа) Елисеева

Отец ребёнка: Елисеев Елисей Ермолаев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Александра Елисеева

Отец ребёнка: Елисеев Елисей Ермолаев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Елисеев Василий Елисеев

Отец ребёнка: Елисеев Елисей Ермолаев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1885

Сын: Елисеев Стефан Елисеев

Отец ребёнка: Елисеев Елисей Ермолаев

д.Лопы села Предтеченского Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1887

Сын: Елисеев Семён Елисеев

Отец ребёнка: Елисеев Елисей Ермолаев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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