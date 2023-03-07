Елисеева Полуферия (Вера) Миронова
Место рождения
Дата рождения05.08.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1847
Отец: Мирон Андреев
Мать: Улита Моисеева
Рождение ребёнка
1868
Сын: Иванов Иван Елисеев
Отец ребёнка: Елисеев Елисей Ермолаев
д.Мартиненки-Ночёвки-Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.10.1869
Сын: Ермолай Елисеев
Отец ребёнка: Елисеев Елисей Ермолаев
Рождение ребёнка
1873
Сын: Елисеев Егор Елисеев
Отец ребёнка: Елисеев Елисей Ермолаев
Рождение ребёнка
07.03.1875
Дочь: Анастасия Елисеева
Отец ребёнка: Елисеев Елисей Ермолаев
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Анисия Елисеева
Отец ребёнка: Елисеев Елисей Ермолаев
д.Лопы ( Ночевки тож) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Гришаненкова Мавра (Марфа) Елисеева
Отец ребёнка: Елисеев Елисей Ермолаев
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Александра Елисеева
Отец ребёнка: Елисеев Елисей Ермолаев
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Елисеев Елисей Ермолаев
Рождение ребёнка
26.07.1885
Отец ребёнка: Елисеев Елисей Ермолаев
д.Лопы села Предтеченского Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1887
Отец ребёнка: Елисеев Елисей Ермолаев
Смерть
Неизвестно