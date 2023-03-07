Улита Моисеева
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти21.09.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Моисей Власов
Мать: Мария Герасимова
Бракосочетание
18.02.1842
Муж: Мирон Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марфа Миронова
Отец ребёнка: Мирон Андреев
д.Пипки вотчины помещицы Поццо Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1846
Сын: Бодюльков Галактион Миронов
Отец ребёнка: Мирон Андреев
Рождение ребёнка
05.08.1847
Дочь: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова
Отец ребёнка: Мирон Андреев
Рождение ребёнка
24.03.1850
Дочь: Бодюлькова Матрона Миронова
Отец ребёнка: Мирон Андреев
Рождение ребёнка
1851
Сын: Бодюльков Потапий Миронов
Отец ребёнка: Мирон Андреев
Рождение ребёнка
14.02.1853
Отец ребёнка: Мирон Андреев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Семён ст.
Отец ребёнка: Мирон Андреев
Рождение ребёнка
06.02.1857
Дочь: Федора Миронова
Отец ребёнка: Мирон Андреев
д.Пипки вотчины помещика Поццо Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1860
Отец ребёнка: Мирон Андреев
д.Пипки вотчины помещицы Поццо Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1864
Отец ребёнка: Мирон Андреев
Рождение ребёнка
До 1869
Дочь: Анна Миронова
Отец ребёнка: Мирон Андреев
Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
21.09.1893
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище