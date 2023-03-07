Улита Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита Моисеева

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Место рождения

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1825

Дата смерти

21.09.1893

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Моисей Власов

Мать: Мария Герасимова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.02.1842

Муж: Мирон Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марфа Миронова

Отец ребёнка: Мирон Андреев

д.Пипки вотчины помещицы Поццо Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1846

Сын: Бодюльков Галактион Миронов

Отец ребёнка: Мирон Андреев

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1847

Дочь: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова

Отец ребёнка: Мирон Андреев

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1850

Дочь: Бодюлькова Матрона Миронова

Отец ребёнка: Мирон Андреев

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Бодюльков Потапий Миронов

Отец ребёнка: Мирон Андреев

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1853

Сын: Бодюльков Анисим Миронов

Отец ребёнка: Мирон Андреев

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Семён ст.

Отец ребёнка: Мирон Андреев

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1857

Дочь: Федора Миронова

Отец ребёнка: Мирон Андреев

д.Пипки вотчины помещика Поццо Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1860

Сын: Бодюльков Матвей Миронов

Отец ребёнка: Мирон Андреев

д.Пипки вотчины помещицы Поццо Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1864

Сын: Бодюльков Семён Миронов

Отец ребёнка: Мирон Андреев

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1869

Дочь: Анна Миронова

Отец ребёнка: Мирон Андреев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
21.09.1893
Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище
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