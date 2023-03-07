Бодюльков Семён Миронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБодюльков Семён Миронов

Бодюльков Семён Миронов

avatar

Место рождения

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

22.05.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1864

Отец: Мирон Андреев

Мать: Улита Моисеева

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ефросиния Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Евсигнеева

Бракосочетание
26.10.1886

Жена: Евдокия Евсигнеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1887
отпускной рядовой
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Пелагея Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Евсигнеева

Рождение ребёнка
03.07.1893

Сын: Андрей Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Евсигнеева

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1897

Сын: Бодюльков Пётр Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Евсигнеева

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1900

Дочь: Дария Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Евсигнеева

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close