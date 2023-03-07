Бодюльков Семён Миронов
Место рождения
Дата рождения22.05.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1864
Отец: Мирон Андреев
Мать: Улита Моисеева
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ефросиния Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Евсигнеева
Бракосочетание
26.10.1886
Жена: Евдокия Евсигнеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1887
отпускной рядовой
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Пелагея Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Евсигнеева
Рождение ребёнка
03.07.1893
Сын: Андрей Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Евсигнеева
Рождение ребёнка
18.12.1897
Мать ребёнка: Евдокия Евсигнеева
Рождение ребёнка
18.03.1900
Дочь: Дария Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Евсигнеева
Смерть
Неизвестно