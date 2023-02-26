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Евдокия Евсигнеева

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Место рождения

д.Федонки Лоинской вол.Поречского уе.Смоленской губ.

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Федонки Лоинской вол.Поречского уе.Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ефросиния Семёнова

Отец ребёнка: Бодюльков Семён Миронов

Бракосочетание
26.10.1886

Муж: Бодюльков Семён Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Пелагея Семёнова

Отец ребёнка: Бодюльков Семён Миронов

Рождение ребёнка
03.07.1893

Сын: Андрей Семёнов

Отец ребёнка: Бодюльков Семён Миронов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1897

Сын: Бодюльков Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Бодюльков Семён Миронов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1900

Дочь: Дария Семёнова

Отец ребёнка: Бодюльков Семён Миронов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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