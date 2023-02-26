Евдокия Евсигнеева
Место рожденияд.Федонки Лоинской вол.Поречского уе.Смоленской губ.
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Федонки Лоинской вол.Поречского уе.Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ефросиния Семёнова
Отец ребёнка: Бодюльков Семён Миронов
Бракосочетание
26.10.1886
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Пелагея Семёнова
Отец ребёнка: Бодюльков Семён Миронов
Рождение ребёнка
03.07.1893
Сын: Андрей Семёнов
Отец ребёнка: Бодюльков Семён Миронов
Рождение ребёнка
18.12.1897
Отец ребёнка: Бодюльков Семён Миронов
Рождение ребёнка
18.03.1900
Дочь: Дария Семёнова
Отец ребёнка: Бодюльков Семён Миронов
Смерть
Неизвестно