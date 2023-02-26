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Мирон Андреев

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Место рождения

д.Пипки - Мартиненки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1815

Дата смерти

До 1893

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Бодюльков Андрей

Мать: ?

д.Пипки - Мартиненки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.07.1835

Жена: Евдокия Фомина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
18.02.1842

Жена: Улита Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марфа Миронова

Мать ребёнка: Улита Моисеева

д.Пипки вотчины помещицы Поццо Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1846

Сын: Бодюльков Галактион Миронов

Мать ребёнка: Улита Моисеева

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1847

Дочь: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова

Мать ребёнка: Улита Моисеева

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1850

Дочь: Бодюлькова Матрона Миронова

Мать ребёнка: Улита Моисеева

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Бодюльков Потапий Миронов

Мать ребёнка: Улита Моисеева

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1853

Сын: Бодюльков Анисим Миронов

Мать ребёнка: Улита Моисеева

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Семён ст.

Мать ребёнка: Улита Моисеева

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1857

Дочь: Федора Миронова

Мать ребёнка: Улита Моисеева

д.Пипки вотчины помещика Поццо Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1860

Сын: Бодюльков Матвей Миронов

Мать ребёнка: Улита Моисеева

д.Пипки вотчины помещицы Поццо Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1864

Сын: Бодюльков Семён Миронов

Мать ребёнка: Улита Моисеева

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1869

Дочь: Анна Миронова

Мать ребёнка: Улита Моисеева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
До 1893
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