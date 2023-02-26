Мирон Андреев
Место рожденияд.Пипки - Мартиненки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1815
Дата смертиДо 1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1815
Отец: Бодюльков Андрей
Мать: ?
д.Пипки - Мартиненки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.07.1835
Жена: Евдокия Фомина
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
18.02.1842
Жена: Улита Моисеева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марфа Миронова
Мать ребёнка: Улита Моисеева
д.Пипки вотчины помещицы Поццо Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1846
Сын: Бодюльков Галактион Миронов
Мать ребёнка: Улита Моисеева
Рождение ребёнка
05.08.1847
Дочь: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова
Мать ребёнка: Улита Моисеева
Рождение ребёнка
24.03.1850
Дочь: Бодюлькова Матрона Миронова
Мать ребёнка: Улита Моисеева
Рождение ребёнка
1851
Сын: Бодюльков Потапий Миронов
Мать ребёнка: Улита Моисеева
Рождение ребёнка
14.02.1853
Мать ребёнка: Улита Моисеева
Рождение ребёнка
1855
Сын: Семён ст.
Мать ребёнка: Улита Моисеева
Рождение ребёнка
06.02.1857
Дочь: Федора Миронова
Мать ребёнка: Улита Моисеева
д.Пипки вотчины помещика Поццо Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1860
Мать ребёнка: Улита Моисеева
д.Пипки вотчины помещицы Поццо Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1864
Мать ребёнка: Улита Моисеева
Рождение ребёнка
До 1869
Дочь: Анна Миронова
Мать ребёнка: Улита Моисеева
Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
До 1893