Бодюлькова Матрона Миронова
Место рождения
Дата рождения24.03.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Мирон Андреев
Мать: Улита Моисеева
Дочь: Ефросинья Филимонова
Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров
Сын: Бодюльков Андрей Филимонов
Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров
Дочь: Улита Филимонова
Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров
Дочь: Анастасия Филимонова
Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров
Дочь: Наталья Филимонова
Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров
Сын: Бодюльков Григорий (Филиппов)
Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров
Сын: Бодюльков Зиновий Филимонов
Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров
Дочь: Параскева Филимонова
Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров
Сын: Бодюльков Фёдор Филимонов
Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров
Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров
Дочь: Малярова Анна Филимоновна
Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров
Дочь: Николаева Мария Филимонова
Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров
Дочь: Пелагея Филимонова
Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров