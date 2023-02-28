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Бодюлькова Матрона Миронова

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Место рождения

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.03.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1850

Отец: Мирон Андреев

Мать: Улита Моисеева

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ефросинья Филимонова

Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1871

Сын: Бодюльков Андрей Филимонов

Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1873

Дочь: Улита Филимонова

Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1874

Дочь: Анастасия Филимонова

Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1876

Дочь: Наталья Филимонова

Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1878

Сын: Бодюльков Григорий (Филиппов)

Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Бодюльков Зиновий Филимонов

Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1881

Дочь: Параскева Филимонова

Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1883

Сын: Бодюльков Фёдор Филимонов

Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1885

Сын: Будельков Иван Филимонов

Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1886

Дочь: Малярова Анна Филимоновна

Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1888

Дочь: Николаева Мария Филимонова

Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1890

Дочь: Пелагея Филимонова

Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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