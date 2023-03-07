Николаева (Бодюлькова) Мария Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Бодюлькова) Мария Филимонова

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

19.07.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1888

Отец: Бодюльков Филимон Прохоров

Мать: Бодюлькова Матрона Миронова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.07.1907

Муж: Николаев Антоний Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1908

Сын: Николаев Григорий Антонов

Отец ребёнка: Николаев Антоний Николаев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910

Сын: Николаев Яков Антонович

Отец ребёнка: Николаев Антоний Николаев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1914

Сын: Николаев Антоний Антонов

Отец ребёнка: Николаев Антоний Николаев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1916

Сын: Николаев Никита Антонов

Отец ребёнка: Николаев Антоний Николаев

д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1919

Сын: Николаев Михаил Антонович

Отец ребёнка: Николаев Антоний Николаев

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Слобода
Смерть
Неизвестно
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