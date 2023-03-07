Николаева (Бодюлькова) Мария Филимонова
Место рождения
Дата рождения19.07.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1888
Бракосочетание
06.07.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1908
Сын: Николаев Григорий Антонов
Отец ребёнка: Николаев Антоний Николаев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Николаев Антоний Николаев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1914
Отец ребёнка: Николаев Антоний Николаев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1916
Отец ребёнка: Николаев Антоний Николаев
д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1919
Сын: Николаев Михаил Антонович
Отец ребёнка: Николаев Антоний Николаев
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Слобода
Смерть
Неизвестно