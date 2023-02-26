Николаев Никита Антонов
Место рожденияд.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.01.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1916
д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная награда
16.09.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная служба
17.11.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
14.03.1945
Орден Славы III степени
Военная служба
Неизвестно
сержант
Смерть
Неизвестно