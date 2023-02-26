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Николаев Никита Антонов

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Место рождения

д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.01.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1916

Отец: Николаев Антоний Николаев

Мать: Николаева Мария Филимонова

д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная награда
16.09.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная служба
17.11.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
14.03.1945
Орден Славы III степени
Военная служба
Неизвестно
сержант
Смерть
Неизвестно
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