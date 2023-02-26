Николаев Антоний Николаев
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Николаев Николай
Мать: не указана
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.07.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1908
Сын: Николаев Григорий Антонов
Мать ребёнка: Николаева Мария Филимонова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Николаева Мария Филимонова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1914
Мать ребёнка: Николаева Мария Филимонова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1916
Мать ребёнка: Николаева Мария Филимонова
д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1919
Сын: Николаев Михаил Антонович
Мать ребёнка: Николаева Мария Филимонова
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Слобода
Смерть
Неизвестно