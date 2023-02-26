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Николаев Антоний Николаев

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Николаев Николай

Мать: не указана

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.07.1907

Жена: Николаева Мария Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1908

Сын: Николаев Григорий Антонов

Мать ребёнка: Николаева Мария Филимонова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910

Сын: Николаев Яков Антонович

Мать ребёнка: Николаева Мария Филимонова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1914

Сын: Николаев Антоний Антонов

Мать ребёнка: Николаева Мария Филимонова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1916

Сын: Николаев Никита Антонов

Мать ребёнка: Николаева Мария Филимонова

д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1919

Сын: Николаев Михаил Антонович

Мать ребёнка: Николаева Мария Филимонова

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Слобода
Смерть
Неизвестно
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