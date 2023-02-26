Николаев Яков Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Яков Антонович

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1910

Дата смерти

16.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Николаев Антоний Николаев

Мать: Николаева Мария Филимонова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Анна Васильевна

Военная служба
Неизвестно
красноармеец
Смерть
16.02.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Мгинский р-н, р.п. № 5, юго-западнее, 2 км
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