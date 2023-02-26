Николаев Яков Антонович
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1910
Дата смерти16.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
красноармеец
Смерть
16.02.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Мгинский р-н, р.п. № 5, юго-западнее, 2 км