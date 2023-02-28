(Бодюлькова) Ефросинья Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бодюлькова) Ефросинья Филимонова

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Бодюльков Филимон Прохоров

Мать: Бодюлькова Матрона Миронова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.11.1886

Муж: Фёдор Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
?.10.1887

Сын: Роман Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Моисеев

Рождение ребёнка
02.12.1888

Дочь: Варвара Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Моисеев

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.03.1899

Сын: Гавриил Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Моисеев

Смерть
Неизвестно
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