(Бодюлькова) Ефросинья Филимонова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
02.11.1886
Муж: Фёдор Моисеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
?.10.1887
Сын: Роман Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Моисеев
Рождение ребёнка
02.12.1888
Дочь: Варвара Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Моисеев
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.03.1899
Сын: Гавриил Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Моисеев
Смерть
Неизвестно