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Фёдор Моисеев

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Место рождения

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Моисей Ермолаев

Мать: Анна Иванова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1886

Жена: Ефросинья Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
?.10.1887

Сын: Роман Фёдоров

Мать ребёнка: Ефросинья Филимонова

Рождение ребёнка
02.12.1888

Дочь: Варвара Фёдорова

Мать ребёнка: Ефросинья Филимонова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.03.1899

Сын: Гавриил Фёдоров

Мать ребёнка: Ефросинья Филимонова

Смерть
Неизвестно
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