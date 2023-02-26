Фёдор Моисеев
Место рожденияд.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Моисей Ермолаев
Мать: Анна Иванова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1886
Жена: Ефросинья Филимонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
?.10.1887
Сын: Роман Фёдоров
Мать ребёнка: Ефросинья Филимонова
Рождение ребёнка
02.12.1888
Дочь: Варвара Фёдорова
Мать ребёнка: Ефросинья Филимонова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.03.1899
Сын: Гавриил Фёдоров
Мать ребёнка: Ефросинья Филимонова
Смерть
Неизвестно