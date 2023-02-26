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Анна Иванова

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Место рождения

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

14.07.1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.09.1849

Муж: Моисей Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1854

Дочь: Анастасия Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Ермолаев

д.Цурково
Рождение ребёнка
16.02.1858

Сын: Леон Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Ермолаев

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1859

Дочь: Марфа Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Ермолаев

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Иванова Феодосия Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Ермолаев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Фёдор Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Ермолаев

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.08.1875

Сын: Алексей Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Ермолаев

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1877

Дочь: Анна Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Ермолаев

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.07.1898
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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