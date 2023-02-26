Анна Иванова
Место рожденияд.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смерти14.07.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.09.1849
Муж: Моисей Ермолаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1854
Дочь: Анастасия Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Ермолаев
д.Цурково
Рождение ребёнка
16.02.1858
Сын: Леон Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Ермолаев
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1859
Дочь: Марфа Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Ермолаев
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Иванова Феодосия Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Ермолаев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Фёдор Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Ермолаев
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.08.1875
Сын: Алексей Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Ермолаев
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1877
Дочь: Анна Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Ермолаев
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.07.1898
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.