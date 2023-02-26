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Иванова Феодосия Моисеева

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Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Моисей Ермолаев

Мать: Анна Иванова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1879

Муж: Иванов Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.02.1883

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванов

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1885

Дочь: Ефросиния Петрова

Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванов

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Афанасий Петров

Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванов

Рождение ребёнка
До 1892

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванов

Рождение ребёнка
23.05.1896

Сын: Георгий Петров

Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванов

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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