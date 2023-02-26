Иванова Феодосия Моисеева
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Моисей Ермолаев
Мать: Анна Иванова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1879
Муж: Иванов Пётр Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.02.1883
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванов
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1885
Дочь: Ефросиния Петрова
Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванов
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Сын: Афанасий Петров
Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванов
Рождение ребёнка
До 1892
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванов
Рождение ребёнка
23.05.1896
Сын: Георгий Петров
Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванов
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно