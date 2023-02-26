Иванов Пётр Иванов
Место рожденияд.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Иван Исааков
Мать: Евдокия Иванова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1879
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.02.1883
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Иванова Феодосия Моисеева
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1883
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
23.05.1885
Дочь: Ефросиния Петрова
Мать ребёнка: Иванова Феодосия Моисеева
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Сын: Афанасий Петров
Мать ребёнка: Иванова Феодосия Моисеева
Рождение ребёнка
До 1892
Дочь: Матрона Петрова
Мать ребёнка: Иванова Феодосия Моисеева
Рождение ребёнка
23.05.1896
Сын: Георгий Петров
Мать ребёнка: Иванова Феодосия Моисеева
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно