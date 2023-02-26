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Иванов Пётр Иванов

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Место рождения

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Иван Исааков

Мать: Евдокия Иванова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1879

Жена: Иванова Феодосия Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.02.1883

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Иванова Феодосия Моисеева

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1883
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
23.05.1885

Дочь: Ефросиния Петрова

Мать ребёнка: Иванова Феодосия Моисеева

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Афанасий Петров

Мать ребёнка: Иванова Феодосия Моисеева

Рождение ребёнка
До 1892

Дочь: Матрона Петрова

Мать ребёнка: Иванова Феодосия Моисеева

Рождение ребёнка
23.05.1896

Сын: Георгий Петров

Мать ребёнка: Иванова Феодосия Моисеева

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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