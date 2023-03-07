Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Иванова

Евдокия Иванова

avatar

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.10.1844

Муж: Иван Исааков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.02.1847

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Исааков

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1849

Дочь: Елена Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Исааков

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1850

Сын: Георгий Иванов

Отец ребёнка: Иван Исааков

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1856

Дочь: Ефросиния Иванова

Отец ребёнка: Иван Исааков

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close