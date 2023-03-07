Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1844
Муж: Иван Исааков
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.02.1847
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Исааков
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1849
Дочь: Елена Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Исааков
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1850
Сын: Георгий Иванов
Отец ребёнка: Иван Исааков
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1856
Дочь: Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Иван Исааков
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно