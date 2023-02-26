Георгий Иванов
Место рожденияд.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Иван Исааков
Мать: Евдокия Иванова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1874
Жена: Анна Фадеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1875
Сын: Дмитрий Георгиев
Мать ребёнка: Анна Фадеева
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1879
Сын: Герасим Георгиев
Мать ребёнка: Евдокия Давидова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1881
Сын: Тит Егоров
Мать ребёнка: Анна Фадеева
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886
Сын: Иоанн Егоров
Мать ребёнка: Анна Фадеева
Рождение ребёнка
09.11.1891
Сын: Максим Георгиев
Мать ребёнка: Анна Фадеева
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Давидова
Смерть
Неизвестно