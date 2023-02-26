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Георгий Иванов

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Место рождения

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Иван Исааков

Мать: Евдокия Иванова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1874

Жена: Анна Фадеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1875

Сын: Дмитрий Георгиев

Мать ребёнка: Анна Фадеева

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1879

Сын: Герасим Георгиев

Мать ребёнка: Евдокия Давидова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1881

Сын: Тит Егоров

Мать ребёнка: Анна Фадеева

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886

Сын: Иоанн Егоров

Мать ребёнка: Анна Фадеева

Рождение ребёнка
09.11.1891

Сын: Максим Георгиев

Мать ребёнка: Анна Фадеева

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Давидова

Смерть
Неизвестно
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