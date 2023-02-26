Анна Фадеева
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.07.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1853
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1874
Муж: Георгий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1875
Сын: Дмитрий Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Иванов
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1881
Сын: Тит Егоров
Отец ребёнка: Георгий Иванов
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886
Сын: Иоанн Егоров
Отец ребёнка: Георгий Иванов
Рождение ребёнка
09.11.1891
Сын: Максим Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Иванов
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно