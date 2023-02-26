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Анна Фадеева

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.07.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1853

Отец: Капитанов Фадей (Федос Федосов)

Мать: Параскева Андреева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1874

Муж: Георгий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1875

Сын: Дмитрий Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Иванов

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1881

Сын: Тит Егоров

Отец ребёнка: Георгий Иванов

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886

Сын: Иоанн Егоров

Отец ребёнка: Георгий Иванов

Рождение ребёнка
09.11.1891

Сын: Максим Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Иванов

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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