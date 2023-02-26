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Демид Иванов

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Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Михаил Демидов

Мать ребёнка: ?

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1784

Сын: Семён (Никифоров)

Мать ребёнка: ?

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1786

Сын: Павел Демидов

Мать ребёнка: ?

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Альховикова Анастасия (Наталия) Демидова

Мать ребёнка: ?

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1867

Отец: Иван Исааков

Мать: Евдокия Иванова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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