Демид Иванов
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Михаил Демидов
Мать ребёнка: ?
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1784
Сын: Семён (Никифоров)
Мать ребёнка: ?
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1786
Сын: Павел Демидов
Мать ребёнка: ?
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Альховикова Анастасия (Наталия) Демидова
Мать ребёнка: ?
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1867
Отец: Иван Исааков
Мать: Евдокия Иванова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно