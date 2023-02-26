Альховикова Анастасия (Наталия) Демидова
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1787
Дата смерти08.03.1807
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Демид Иванов
Мать: ?
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1804
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
08.03.1807
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки