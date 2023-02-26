Альховикова Анастасия (Наталия) Демидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альховикова Анастасия (Наталия) Демидова

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Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1787

Дата смерти

08.03.1807

Пол

Женский

Отец

До 1867 г.р.

Мать

Муж

1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
1787

Отец: Демид Иванов

Мать: ?

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1804

Муж: Альховиков Егор (Георгий) Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
08.03.1807
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
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